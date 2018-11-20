Илон Маск объявил новое название ракеты для полетов на Марс

Глава корпорации SpaceX Илон Маск заявил о переименовании строящейся ракеты Big Falcon Rocket (BFR). Космический аппарат будет называться Starship ("Звездолёт"). Об этом Маск написал в твиттере. В комментариях к своей записи он пояснил, что будущие версии "Звездолёта" будут способны добираться к другим звездным системам.

Ракета должна будет доставлять астронавтов на Луну и перебрасывать колонистов на Марс. Ее длина превысит 100 метров, диаметр – 9 метров. На ракете будет установлен 31 двигатель. Закрепленный на ракете космический корабль будет иметь собственные 6 двигателей и вмещать до 120 человек. Они расположатся по трое в каждой из 40 кабин. Аппарат будет состоять из двух многоразовых степеней.

Первоначально предполагалось, что ракета сможет поднимать рекордные 150 тонн полезной нагрузки. Впоследствии было решено изменить конструкцию аппарата, увеличив его длину и сократив максимальную полезную нагрузку.

Ожидается, что первые тестовые полеты ракеты состоятся в первой половине 2019 года. В настоящее время SpaceX работает над цилиндрической секцией ракеты-носителя. 17 ноября Маск объявил об ускорении разработки ракеты и сообщил о ее "восхитительном" дизайне.

Первым пассажиром этой ракеты станет миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. Он облетит на ней Луну в качестве космического туриста. Полёт намечен на 2023 год.