Большинство стран-членов Организации по запрещению химического оружия выступили против инициативы России и Китая, которую выдвинули в противовес недавнему предложению Великобритании — создать механизм определения виновных в использовании химического оружия. Об этом сообщает Reuters.

План Лондона заключается в том, чтобы позволить специалистам ОЗХО самостоятельно определять виновников химических атак. Москва и Пекин считают, что предложенный британцами механизм не может быть введен автоматически. По их мнению, это решение должна проверить некая международная группа экспертов.

Во вторник против российско-китайской инициативы проголосовали 82 страны. В ее поддержку высказались 30 стран. Представители 31 страны воздержались. Десять покинули зал. Голосование проходило в рамках заседания участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге. Ее участниками являются 193 страны.

Москва с самого начала выступала против инициативы британцев по ОЗХО. Российские чиновники ссылаются на то, что определение виновных — это прерогатива Совета Безопасности ООН. Россия имеет в нем статус одного из пяти постоянных членов и, соответственно, право вето по любым вопросам. На протяжении последних лет Москва неоднократно отклоняла резолюции СБ ООН в том числе о преследовании сирийских властей за предполагаемые химатаки.

Предложение Соединенного Королевства связано с отравлением в английском городе Солсбери в марте этого года. Британские власти обвинили российское руководство в том, что оно организовало покушение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон заявил о том, что Москва совершила химическую атаку против британцев. Жертвой отравления стала многодетная мать Дон Стёрджес. Ее знакомый Чарли Роули, а также Скрипали сумели выжить благодаря медицинской помощи.

США объявили о введении санкций против России за нарушение американского закона от 1991 года, запрещающего разработку и применение химоружия. Около 30 стран мира выслали более 150 российских дипломатов в знак протеста против инцидента в Солсбери. Россия отрицает обвинения.