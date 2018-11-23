Денацификация Германии и дезомбирование России. Эфир в 19:05

Леонид Млечин, Юрий Векслер, Борис Райтшустер в разговоре о том, как тяжело далась Германии процедура денацификации, как по разному прошли через очищение от нацизма обе части разделенной страны, и о том, как тяжело изживать последствия массированной пропаганды, которые часто оказываются неистребимыми. Ведущая Елена Рыковцева.

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