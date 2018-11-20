Браудер в центре Ходорковского: "Интерпол находится в кризисе"

Разыскиваемый российскими правоохранителями британский юрист Билл Браудер назвал ситуацию вокруг Интерпола "кризисной". На пресс-конференции в Центре Ходорковского в Лондоне, состоявшейся сегодня, 20 ноября, Браудер заявил, что если росийский генерал возглавит Интерпол, то Западу придётся рассмотреть план "Б": установить новые правила или же создать совершенно новое международное ведомство по надозору за соблюдением законности.

По словам Билла Браудера, он уже выступил с инициативой о приостановке деятельности России в Интерполе. Британский юрист отметил, что находится в контакте с законодателями в Соединённом Королевстве, Европейском союзе и Соединённых Штатах. Браудер сравнил перспективу избрания российского генерала Александра Прокопчука на пост президента Интерпола с ситуацией, когда бразды правления этой международной организации перешли бы к мафии.

Ранее во вторник сообщалось, что сенаторы США от обеих партий выступили против назначения Александра Прокопчука главой Интерпола. Российский генерал в Международной организации уголовной полиции – это "лиса в курятнике", говорится в открытом письме к президенту США Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола. Обращение подписали четыре сенатора: республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс.

МВД России выступило с заявлением по поводу высказываемых на Западе оценок об отношении Москвы к Интерполу: