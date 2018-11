Таможня не пускает в РФ книгу Гессен о "российском тоталитаризме"

Российские таможенные органы отказываются допустить в страну изданную на английском языке книгу журналистки Маши Гессен под названием "Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию". Об этом в своем фейсбуке рассказал эксперт по международному праву Сергей Голубок.

Он заказал доставку книги в Россию из США через компанию Amazon. Как следует из его слов, 14 ноября таможенный инспектор Пулковской таможни Дарья Попова потребовала написать в логистическую компанию DHL специальное письмо. В нем Голубок вынужден был заверить российские власти в том, что исследование Гессен не содержит "призывов к экстремистской и террористической деятельности" и не угрожает "интересам государств-членов Евразийского экономического союза".

Спустя несколько дней Попова предложила ему доказать отсутствие в произведении Гессен "признаков пропаганды определённых взглядов". На это Голубок написал таможенному инспектору письмо, в котором указал, что "книги для того и пишутся", чтобы доводить до публики "определённые взгляды". Запросы со стороны Поповой он назвал незаконным проявлением цензуры. Он предположил, что таможня не пропустит книгу в страну.

Во вторник, 20 ноября, Голубок сообщил, что таможенный орган заинтересовался вопросом о том, продается ли вообще эта книга в России. "Стоит ли объяснять, что я поэтому книжку Маши Гессен и заказывал на Амазоне, что в России она не продаётся?" — написал он в фейсбуке, добавив, что больше не намерен отвечать на запросы таможни.

Маша Гессен — американская журналистка российского происхождения. Оригинальное название ее книги на английском — "The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia". В своем исследовании она приходит к выводу о том, что российский президент Владимир Путин восстановил советские методы управления, установил контроль над СМИ, возродил однопартийную систему, а также поддержал консервативный национализм. Сочетание этих факторов ведет к возвращению в Россию тоталитаризма, утверждает Гессен.