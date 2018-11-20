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В Оренбурге заключенному передали персональные данные присяжной

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В Оренбургской области Государственный архив передал осужденному за убийство и попытку изнасилования личные данные одного из присяжных заседателей по его делу. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По информации ведомства, приговоренный в 2001 году к пожизненному сроку мужчина получил справку, в которой были имя, дата и место рождения, домашний адрес и место работы присяжной. По закону архив имел мог открыть доступ к документу только через 75 лет со дня его создания.

Присяжная написала обращение в прокуратуру о незаконном распространении ее личных данных. Ведомство внесло в адрес руководителя архива представление.

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