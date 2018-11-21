Президент Дональд Трамп передал спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы на вопросы по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и о возможном сговоре его избирательного штаба с Кремлем.

Как сообщил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, президент ответил на каждый вопрос следствия, касающийся предвыборной кампании и связанный с Россией. Однако, по словам юриста, он не стал отвечать на вопросы о его деятельности в периоду между избранием и инаугурацией, а также самого президентства. Один из вопросов, к примеру, касался увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Письменные показания Трампа не содержат ничего, что не было бы ранее уже заявлено публично, отметил Джулиани и потребовал прекратить расследование в отношении президента США .

Специальная комиссия под руководством Мюллера расследует вероятный сговор штаба Трампа с российскими властями во время президентских выборов в США в 2016 году. Следователи добивались личного допроса Трампа. Но позже согласились на письменные показания. Москва сговор с предвыборным штабом Трампа отвергает. Сам президент США неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм".

Вскоре после прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс Трамп вынудил уйти в отставку генерального прокурора США Джеффа , который раздражал президента тем, что отказался надзирать за ходом так называемого "российского расследования", которое проводит спецпрокурор Мюллер.