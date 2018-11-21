Большинство граждан России вынуждены экономить, а пятая часть населения живёт в бедности и может позволить себе только минимальный набор простых продуктов. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Как рассказал РБК один из авторов мониторинга, в октябре эксперты провели опрос и разделили россиян на четыре группы по уровню "потребительского благополучия" - зона комфорта, зона возможных изменений, зона риска и зона бедности, в которую вошли 22 процента респондентов.

Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов или купить самые дешевые, но необходимые лекарства, отметил эксперт.

Ещё почти 36 процентов участников опроса из зоны "потребительского риска" могут позволить себе покупать продукты и одежду, но приобретение, например, мебели и бытовой техники вызывает "крайние сложности".

Самая нестабильная группа — это зона возможных изменений. В нее попали респонденты, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году.



Только 28 процентов россиян оказались в зоне потребительского комфорта. Они не опасаются падения уровня своего благосостояния и могут позволить себе покупку товаров длительного пользования.

В России с 2014 года устойчиво растёт бедность. Согласно официальным данным, численность россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2017 года составилаболее 19 миллионов человек, или 13 процентов населения. Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. В правительстве оценили расходы на их выполнение в 8 триллионов рублей.