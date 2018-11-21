Новым президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чен Ян, ранее занимавший пост временного главы организации. Его соперником в голосовании был россиянин Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола. Еще на прошлой неделе Прокопчука считали главным претентедентом на победу, но с критикой его возможного назначения выступили многие оппоненты Кремля. Так, группа американских сенаторов сравнила возможное избрание россиянина главой Интерпола с тем, чтобы доверить лисе сторожить курятник. В итоге Прокопчук получил лишь чуть больше трети голосов. Полномочия нового президента продлятся два года, а не четыре по стандартной практике.

Против назначения Прокопчука выступили и другие оппоненты российской власти, например, бизнесмены из так называемого "списка Титова", министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас и украинские власти, пригрозившие, в случае избрания россиянина главой Интерпола, выйти из организации. Постоянный комитет Форума свободной России, опубликовал специальное заявление: "такую влиятельную организацию, как Интерпол, не может возглавлять представитель страны, попирающей права и свободы собственных граждан, нарушающей свои международные обязательства, аннексирующей территории других государств и участвующей в нескольких агрессивных войнах", - убеждены в комитете.

"Назначение Прокопчука президентом Интерпола – это возмутительно даже чисто с символической точки зрения, потому что сам Интерпол и наблюдатели вокруг него за последние годы неоднократно признавали Россию страной-абьюзером, которая использует механизмы Интерпола в политических целях едва ли не больше всех остальных стран мира. Россия не одна такая. Есть целый ряд африканских стран, которые занимаются тем же самым, тоже преследуют своих политических оппонентов, но Россия все же занимает первое место по количеству политически мотивированных запросов", - сказал Радио Свобода член комитета, политик Илья Пономарев.

Впрочем, ряд опрошенных Радио Свобода экспертов отмечают, что возможности президента Интерпола в любом случае ограничены: "Еще со времен основания Интерпола после Второй мировой войны президент – это более или менее почетная роль", – заявил в интервью Радио Свобода преподаватель Австралийского национального университета и бывший сотрудник местного бюро Интерпола Адам Мастерс.

Скандал вокруг выдвижения на этот пост поддерживаемого Кремлем Прокопчука связан с тем, что западные правозащитники и официальные лица давно обвиняют Россию в том, что она объявляет в международный розыск своих политических противников. Среди громких примеров – запрос на арест Уильяма Браудера, ставшего заклятым врагом Кремля после того, как добился принятия западными странами "закона Магнитского" и введения санкций против отдельных российских чиновников.

Россия много раз безуспешно пыталась добиться ареста Браудера по линии Интерпола. Последний раз он был на короткое время задержан в Испании в этом году, после чего обвинил Интерпол в неспособности противодействовать злоупотреблениям системой со стороны России. Браудер отреагировал на возможное избрание Прокопчука, опубликовав колонку в издании The Washington Post. "В среду все демократические и открытые государства должны объединиться и использовать свое влияние, чтобы обеспечить, что Интерпол не дискредитирует себя, став, по сути, инструментом российской мафии", - заявил он.

Ученые и адвокаты, знакомые с ситуацией в Интерполе, говорят, что благодаря принятой там системе управления президент существенно ограничен в отстаивании интересов своей страны. "Интерпол – хорошо структурированная организация, и там действует система многочисленных сдержек и противовесов, которая не дает даже очень влиятельному человеку принимать невзвешенные решения от имени организации", – пояснил в интервью Радио Свобода бывший помощник федерального прокурора США и эксперт по экстрадиции Жак Семмельман.

Политическое влияние

Подозрения в злоупотреблении Россией возможностями международной полицейской организации связаны с запросами на арест и экстрадицию, выдаваемыми как самой организацией ("красными циркулярами"), так и государствами-членами без утверждения с Интерполом (т.н. "диффузиями"). Число первых выросло с 1077 в 2000 году до 13 048 в этом году, вторых – с 5333 до 50530 за тот же период.

Адвокат из Майами и создатель сайта Red Notice Law Journal Мишель Эстлунд связывает этот скачок с введением в строй компьютерной системы Интерпола в 2009 году, что позволило государствам-членам "рассылать красные циркуляры самим, не обращаясь в генеральный секретариат".

Эстлунд резко осуждает российскую практику выдачи красных циркуляров, однако, по ее мнению, Прокопчук едва ли сможет повлиять на комиссию Интерпола по контролю за данными (CCF) – это орган занимается рассмотрением жалоб поступивших от лиц, в отношении которых были выданы красные циркуляры, которые, по их утверждению, являются неправомерными (именно эта комиссия отказала России в задержании Браудера). Комиссии CCF "обычно хорошо удается избегать политического давления, исходящего от других подразделений интерпола", – сказала Эстлунд в интервью Радио Свобода.

Президент Интерпола возглавляет исполнительный комитет, в который сейчас входит и Прокопчук, занимающий с 2016 года должность вице-президента организации. Этот орган отвечает за "организационную политику и направление развития", а также "контроль исполнения решений генеральной ассамблеи", которая собирается раз в год и принимает все ключевые решения. Генеральный секретарь – сейчас этот пост занимает немец Юрген Шток – является "фактически полноценным представителем организации".

Антрополог из университета Оттавы Мег Стэлкап, которая изучала деятельность Интерпола, считает, что у генерального секретаря "гораздо больше власти", чем у президента.

"Роль президента больше связана с подтверждением статуса государств-членов, чем с повседневной деятельность организации", – сказала она в интервью Радио Свобода. Основные рычаги влияния президента связаны с процедурными вопросами – какие вопросы окажутся на повестке: "Например, выступление на заседании исполнительного комитета требует одобрения президента, который может ограничить его длительность. Понятно, что таким образом можно контролировать ход заседания. Для этого нужна скоординированная попытка".

"Действовать исходя из интересов Интерпола"

Впрочем, именно исполнительный комитет уполномочен принимать решения о мерах наказания за факты нарушения правил организации по обработке данных, рассказывает Алекс Тинсли, лондонский адвокат, специализирующийся на вопросах экстрадиции, предоставления политического убежища и красных циркулярах Интерпола. В таких случаях, по правилам Интерпола, генеральный секретариат должен предоставлять исполнительному комитету – который возглавляет президент – "все предложения по корректирующим мерам, которые могут привет к долгосрочной приостановке" доступа государства-члена к инфраструктуре Интерпола. "Это редко используемый механизм, и его часто предлагают использовать в качестве санкций. Подобные санкции предлагали вводить как раз против России", – говорит Тинли в интервью Радио Свобода.

Тинсли говорит, что в Интерполе в последние пять лет сформировалось "общее направление на реформы": речь идет о повышении прозрачности в запросах на арест и более эффективной защите беженцев. Эта тенденция сложилась при француженке Мирей Балестрази, избранной президентом в 2012 году, и несколько замедлилась при китайце Мэн Хунвэйе, занявшим этот пост четыре года спустя. Выборы, которые прошли сегодня, были вызваны отставкой Мэн Хунвэйя, который исчез во время поездки в Китай. Впоследствии Пекин заявил, что он задержан по подозрению в коррупции.

Тинсли считает позитивным знаком то, что исполнительный комитет Интерпола с Мен Хунвэйем во главе не сопротивлялся февральскому решению организации отменить запрос Китая на арест находящегося в изгнании уйгурского активиста Долкуна Ису. Этот прецедент разозлил Пекин, который обвиняет Ису в терроризме.

Прокопчуки по обе стороны

Проигравший сегодняшние выборы, но сохранивших должность вице-президента Интерпола Александр Прокопчук родился в Украине в 1961 году, окончил филологический факультет Киевского государственного университета и переехал в Москву в 1986 году. С 1996 года он строит карьеру в налоговых и правоохранительных органах России, занимал должность начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД и другие высокопоставленные посты.

Родной брат Александра Прокопчука, Игорь Прокопчук при этом работает официальным представителем Украины в ОБСЕ. В МИДе Украины заявили по этому поводу, что конфликт с Россией разбросал по обе линии фронта друзей и родственников, а также заверили, что на работу Прокопчука-младшего в ОБСЕ это никак не повлияло.