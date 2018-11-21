Служившего в Сирии генерала обвиняют в мошенничестве

Бывший глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 миллионов рублей при выполнении государственного контракта. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в апреле. Первоначально Чварков проходил по нему в качестве свидетеля, а фигурантом стал недавно. В данный момент заместитель начальника Военной академии Генштаба фактически оказался под домашним арестом, в рамках которого ему разрешили прогулки по три часа утром и вечером, отмечает газета.
Дело касается государственного контракта между Военной академией Генштаба и "НПО РусБИТех" на сумму 400 миллионов рублей. По версии следствия, по указанию Чваркова от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года выплатили порядка 6 миллионов рублей заработной платы. Однако следствие считает, что на самом деле эти командированные были так называемыми мертвыми душами, а все их деньги доставались Чваркову. Свидетели по делу рассказали, что передавали генералу некие конверты. В них "по ощущениям были деньги".
Защита Чваркова утверждает, что генерал к мошенничеству непричастен, а следствие никаких прямых доказательств его участия в хищениях не представило.
Чварков был главой координационного центра по примирению враждующих сторон в Сирии с мая по октябрь 2016 года. За участие в кампании в Сирии его наградили орденом "За военные заслуги" и ведомственной медалью.
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