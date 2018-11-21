Украина отмечает пятую годовщину начала протестов на Майдане

На Украине отмечают пятую годовщину начала протестов на Майдане. В Киеве проходит поминальный молебен и возложение цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни. Кроме этого, в столице Украины в рамках акции "Помним" сегодня пройдет шествие студентов.

21 ноября 2013 года на Украине начались революция, названая позже Революцией достоинства. Протестующие требовали от властей подписать соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Акции протеста привели к смене власти в стране. В столкновениях погибли более 100 человек.

С 2014 года 21 ноября на Украине официально отмечается как День достоинства и свободы. Праздник также посвящен Оранжевой революции, которая началась 21 ноября 2004 года.