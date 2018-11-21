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В Москве открылась выставка в честь пятилетия "Последнего адреса"

Табличка "Последний адрес"

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В Москве в Государственном музее архитектуры имени Щусева открылась выставка, посвящённая пятилетию проекта "Последний адрес". За это время активисты установили более 800 табличек, увековечивающих память жертв политических репрессий. Они есть более чем в 40 населённых пунктах на территории России, Украины, Грузии и Молдавии.

Выставка продлится до 16 декабря.

В минувшее воскресенье к проекту "Последний адрес" присоединилась Махачкала, ставшая первым городом на Северном Кавказе, в котором активисты установили памятные знаки.

Проект по увековечению памяти жертв политических репрессий 5 лет назад придумали журналист Сергей Пархоменко и глава правозащитного центра "Мемориал" Арсений Рогинский. Табличку "Последнего адреса" с именем, датой и местом смерти репрессированного, а также с пустым квадратом на месте фотографии, создал архитектор Александр Бродский. Проект действует на частные пожертвования.

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