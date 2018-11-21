В Индии американский турист погиб при встрече с изолированным племенем, не контактирующим с другими цивилизациями. 27-летний американец был застрелен из лука на Северном Сентинельском острове в Бенгальском заливе. Посещение островов запрещено индийскими законами, населяющие его племена не умеют добывать огонь и живут на стадии охотничье-собирательного общества каменного века. Погибший планировал обратить их в христианство.

27-летний турист Джон Аллен Чо был убит в прошлую субботу , однако о его смерти полиция сообщила только в среду. По данным источника Reuters в индийской полиции, Чо прибыл на остров, чтобы встретиться с племенем сентинельцев — закрытым сообществом, отказавшемся от контактов с другими цивилизациями и живущими на стадии охотничье-собирательного общества, то есть каменного века. Для контакта с ними Чо арендовал каноэ, сообщают источники агентства AFP.

, однако о его смерти полиция сообщила только в среду. По данным источника Reuters в индийской полиции, Чо прибыл на остров, чтобы встретиться с племенем сентинельцев — закрытым сообществом, отказавшемся от контактов с другими цивилизациями и живущими на стадии охотничье-собирательного общества, то есть каменного века. Для контакта с ними Чо арендовал каноэ, сообщают источники агентства AFP. Чо проповедовал племенам христианство. По данным Andaman Sheekha, американец уже пять раз посещал населённые закрытыми племенами Андаманские и Никобарские острова. Он хотел встретиться с сентинельцами, чтобы обратить их в христианство. В середине ноября он уже пытался попасть на Северный Сентинельский остров, но тогда ему это не удалось. В этот раз он воспользовался помощью индийских рыбаков.

После прибытия на остров, он был атакован из луков, но продолжал идти к племени. Видевшие его рыбаки заметили, как сентинельцы привязали верёвку к шее американца и тащили его тело. На следующий день тело было найдено на берегу Индийского океана.

Сентинельцы 60 тысяч лет живут без постоянных контактов с другими цивилизациями. Они не умеют добывать огонь, охотятся с помощью луков и стрел, и атакуют из луков вертолёты с людьми, наблюдающими за их жизнью. Численность народа неизвестна, но оценивается примерно в 150 человек, разделённое на несколько племён. Сентинельцы — самый закрытый из народов, населяющих острова.

В 2006 году сентинельцы убили двух индийских браконьеров, чья лодка была выброшена течением на берег острова. При попытке вывезти их тела, моряки Береговой охраны Индии были атакованы стрелами.

Другие населяющие острова народы считаются более открытыми к контактам. Так народ Джарава на протяжении нескольких десятилетий общался с антропологами, и принимает наблюдающих за ними иностранцев, подкупающими местные власти за возможность посмотреть за первобытной жизнью.