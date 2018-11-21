Сбербанк наказал "экстремиста" из Торопца на 42 миллиона рублей

Владимир Егоров, электрик из Торопца Тверской области, был осужден на 2 года условно по второй части ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму) за пост "В контакте", посвященный президенту России Владимиру Путину.

С условным приговором Егоров не мог устроиться на работу, и ему пришлось встать на учет на бирже труда. Сотрудники Сбербанка, куда Егоров обратился за пособием, сообщили, что его счет арестован, а сам он должен банку 42 млн рублей. Попытки выяснить, откуда взялся такой долг, ни к чему не привели, и Егоров подал заявление о мошенничестве в прокуратуру, – рассказал он Радио Свобода.

Егоров был активистом партии "Яблоко" и модератором паблика "Граждане Торопца" (по решению суда, ему три года запрещено администрировать сайты). В 2016 году он в резко негативном ключе прокомментировал в паблике высказывание премьер-министра Дмитрия Медведева, предложившего мало получающим учителям "еще что-то заработать". По мнению Егорова, ответственность за бедственное положение работников бюджетной сферы несет президент России Владимир Путин. Использованные в посте выражения следствие истолковало как экстремистские. Один из экспертов счел, что речь шла о призыве к физическому уничтожению руководства России, свидетель в суде заявил, что воспринял пост как призыв к свержению власти.

По словам Егорова, неприятности у него начались после того, как он в паблике опубликовал свое расследование о краже песка из песчаных карьеров. По мнению гражданского активиста, грунт оттуда вывозился "завораживающими объемами", а покрывали воровство местные власти и полиция. После этой публикации в ночь на 2 мая 2017 года в доме Егорова разбили оконные стекла, в комнату, в которой спала маленькая дочка, бросили камень, рядом с домом валялась канистра с бензином.

Доказательства злоупотреблений на песчаном карьере Егоров передал в правоохранительные органы. После этого активизировалось следовае по делу против самого Егорова - из-за поста "В контакте".

Опасаясь уголовного преследования, Егоров бежал на Украину, где попросил политического убежища. Власти страны отказали ему в статусе беженца, вывезли Егорова на нейтральную полосу у границы с Россией. Егоров выехал в Белоруссию, но был задержан и доставлен Россию, после чего приговорен к двум годам тюремного заключения условно.

В моем деле не было финансовой составляющей, суд не приговаривал меня к штрафу

О долге в 42 миллиона рублей Егоров узнал, придя в Сбербанк за пособием по безработице. Он счел это местью правоохранительных органов за то, что в конце сентября обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. "Они надо мной издеваются, – говорит Егоров. – С условным приговором никуда на работу я не могу устроиться, а теперь еще и это мизерное пособие по безработице – 850 рублей – отняли, оно теперь полностью уходит в счет погашения этого безумного долга. Но в моем деле не было финансовой составляющей, суд не приговаривал меня к штрафу, я специально сходил к приставам за справкой – никаких задолженностей у меня не было и нет".

Адвокат Егорова Дамир Гайнутдинов связывает блокировку его банковского счета с "экстремистским" приговором: "Как правило, всех обвиняемых и тем более осужденных по экстремистским статьям вносят в список Росфинмониторинга, и банки на этом основании блокируют все их операции".

На официальный запрос пресс-служба Сбербанка ответила Радио Свобода: "ограничение на сумму 42 миллиона рублей обеспечивает исполнение законного требования уполномоченного органа о наложении ареста на счет/вклад. Эта информация относится к категории персональных данных и не может быть передана третьим лицам".

Егорову в торопецком отделении Сбербанка выдали бумагу, из которой следует, что арест наложен по заявлению Росфинмониторинга, основание – 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ст.6 этого закона говорится об операциях с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю, но об аресте пособия по безработице там нет ни слова.