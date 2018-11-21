В Северодвинске учитель, которая била учеников скакалкой, ушла в отпуск

Учительница школы в Северодвинске, которая била детей скакалкой, ушла в отпуск за свой счет, в ближайшее время будет решаться вопрос о её увольнении. Об этом РИА Новости сообщили в городском управлении образования.



Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях накануне. На ней учительница бьет скакалкой двух школьников со словами: "Буду воспитывать. Хорошо пошло? По руке больнее будет".

Как рассказала ТАСС директор школы Елена Якова, педагог, который запечатлен на видеозаписи, работает в школе №19 три года и преподает физкультуру. Кроме того, она - сотрудник местного детского дома. Пострадавшие дети — воспитанникиэтого детского дома, которые обучались в одном классе общеобразовательной школы.

Правоохранительные органы и министерство образования региона начали проверки.

Детский омбудсмен Архангельской области Ольга Смирнова осудила подобные методы улучшения успеваемости. По ее мнению, виновные в рукоприкладстве педагоги должны быть не просто уволены, но и привлечены к ответственности.