Возбуждено дело о гибели девочки, которая пожаловалась Путину

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства 14-летней девочки, которая пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там также сообщили, что чиновники, которые должны оказывать поддержку семьям, попавшим в трудную ситуацию, допустили халатность. По этой статье также завели дело.

Следователи проверят версию о том, что на ребенка оказывали психологическое давление, и проведут беседы с педагогами и работниками медицинского учреждения, где работала мать погибшей.

Ранее сообщалось, что местные власти также проводят внутренние проверки.

Тело 14-летней девочки обнаружили в доме в городе Сафоново 18 ноября. Сообщалось, что также найдена предсмертная записка.

По данным местных СМИ, мать 14-летней девочки работала санитаркой в местной больнице. После того как дочь написала письмо на имя Владимира Путина и пожаловалась на тяжёлое положение мамы, ту вызвали к начальству и "отругали".

Подросток также жаловалась на травлю в школе. Она была инвалидом по зрению, одноклассники дразнили её "циклопом". На её странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус "Почему вы все такие злые?".