Умерла сооснователь и обозреватель "Новой газеты" Зоя Ерошок

В среду, 21 ноября, на 65-м году жизни умерла обозреватель и сооснователь “Новой газеты” Зоя Ерошок. Об этом сообщила в фейсбуке журналист “Эха Москвы” Ксения Ларина.

Зоя Ерошок окончила факультет журналистики МГУ. Она проработала шесть лет в краевой молодежной газете “Комсомолец Кубани” и десять лет в “Комсомольской правде“. В 1997 году она была удостоена премии Союза журналистов “Золотое перо России“. Ерошок дважды — в 2001 и 2008 годах — получала премию имени Артема Боровика “Честь. Мужество. Мастерство“. Она преподавала журналистику в Международном университете, а также в Институте журналистики и литературного мастерства в Москве.

Зоя Ерошок была в числе нескольких десятков журналистов, которые в 1993 году начали выпускать “Новую ежедневную газету“, позже переименованную в “Новую газету“. Последняя публикация Зои Ерошок в этом издании вышла 5 октября. Статья посвящена памяти Веры Миллионщиковой — основательнице и главному врачу Первого московского хосписа.