Создателя “Ералаша” Бориса Грачевского не пустили в Грузию 

Художественного руководителя детского киножурнала “Ералаш” Бориса Греческого не пустили в Грузию. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на МВД республики. В Тбилисском аэропорту режиссёра остановили у стоек пограничного контроля. Вместе с Грачевским в страну не пропустили продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина. Всех их отправили в Москву.

По данным телеканала “Рустави-2”, Грачевского, Пирожка и Шеина не допустили на территорию Грузии из-за посещения ими Абхазии через границу с Россией. В Тбилиси Абхазию считают оккупированной территорией. Её посещение не через Грузию считается в стране нарушением пограничного режима.

Россия — одна из пяти стран-членов ООН, считающих Абхазию независимым государством. В декабре 2017 года Грачевский выступал в Абхазии перед солдатами из России, принимавшими присягу на российской военной базе в Гудауте.

В Тбилиси Грачевский, Пирожок и Шеин должны были принять участие в кинофестивале “Свидание с Россией”.