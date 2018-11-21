Меркель поддержала спорный миграционный пакт ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала миграционный пакт ООН, который раскритиковали многие страны. Она сказала, что документ является верным ответом на миграционный кризис, который, по ее словам, можно разрешить только совместными международными усилиями. Об этом сообщает Reuters.

Она напомнила, что в настоящее время в мире насчитывается почти 70 миллионов беженцев, половина из которых – дети. Все эти люди так или иначе пытаются спастись от более чем 200 зафиксированных конфликтов, следует из заявления Меркель.

Среди тех, кто не согласен с представленным в ООН проектом, оказалась Австралия. Власти этой страны посчитали, что международное соглашение решает проблему мигрантов менее эффективно, чем это делает австралийская программа приема переселенцев.

Вместе с Австралией миграционный пакт отказались подписать США, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша и Чехия. Остальные члены ООН, куда входят 193 страны, одобрили этот документ.

"Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" планируется официально принять в декабре на заседании ООН. Он содержит несколько десятков положений, не имеющих обязательной силы. Одна из содержащихся в нем мер, которые оцениваются скептиками как спорные, – выдача беженцам личных документов в случае их отсутствия. Подобные методы практиковались в последние годы в Германии и стали объектом критики со стороны противников миграционной политики Меркель.