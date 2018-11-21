Одесское кабаре

На театральной карте Российской империи Одесса была городом особенным.

Во второй части этого выпуска:

«Красота не спасла мир». В передаче звучат голоса Элины Быстрицкой, митрополита Антония Сурожского и др.

Радиоантология современной русской поэзии.

Стихи Германа Лукомникова (Москва).

Рассказывает одесский писатель, историк культуры Евгений Деменок (фрагмент):

"Феномен театральной Одессы был бы неполон без упоминания артистов, чей талант раскрылся именно в Одессе. В контексте нашей темы – это Леонид Утёсов и Рина Зелёная, Иза Кремер и Алексей Алексеев, Юрий Морфесси и братья Коралли. Одесса считалась главной «фабрикой» куплетистов, а куплет на русской эстраде до Октябрьского переворота считался самым популярным жанром. Не удивительно, что при такой интенсивности театральной жизни новые веяния из столиц моментально подхватывались в Одессе. И если первый театр-кабаре «Летучая мышь» открылся в Москве в 1908 году, «Кривое зеркало» и «Лукоморье» в этом же году открылись в Санкт-Петербурге, то уже в следующем, 1909-м, в Одессе открылось первое кабаре «Бибабо».

В предисловии к книге А.Г. Алексеева «Серьёзное и смешное» Лев Никулин писал:

«Когда в 1909 году я занял, «согласно купленному билету», место в последних рядах небольшого зрительного зала, то, разумеется, не мог предположить, что спустя пятьдесят семь лет мне придётся писать это предисловие. Дело было в Одессе, в зале Благородного собрания. Зрелище, которое мне предстояло увидеть, называлось «Кабаре Бибабо». Это название забавных кукол, которые надевали, как перчатку на руку; кукла оживала, когда двигали пальцами. Что же касается слова «кабаре», то оно тогда только что появилось в России, перекочевав к нам из Парижа, с Монмартра».

Далее в программе:

«Красота не спасёт мир» (записи разных лет).

Маргарита Жамкачьян (психолог) :

«Мне кажется, красивые женщины не знают, что делать со своей красотой. И я бы сказала, что красота — это полное совпадение внешнего и внутреннего: лица, голоса, тела».

Элина Быстрицкая (актриса): «Я никогда не считала себя красивой. Я всегда думала, что красота—это внутренне состояние. В 41-м году… стояли двое раненых, я работала в госпитале, девчонкой пошла работать. И один раненый сказал другому: «Посмотри, какая красивая девушка». Я оглянулась, чтоб увидеть эту девушку. Там никого не было».

Митрополит Антоний Сурожский (1914-2003): «Нельзя раболепно переписывать икону, потому что невозможно человеку, который несёт в себе религиозный опыт, копировать и передавать чужой опыт, будто он его собственный. Церковный опыт и личный опыт Бога, святых, святыни, внутреннего переживания святости и греховности может быть передан не только теми формами, которые были выработаны в византийской, новгородской, московской традиции».

Луи Мартинес (французский писатель, 1933-2016): «Деление мира на исламское и неисламское, на мужчин и женщин, на видимую женщину в глаза и невидимую, оберегаемую покрывалом, как ни странно создаёт особое обаяние исламской культуры».

Радиоантология современной русской поэзии.

Стихи Германа Лукомникова (Москва). Поэт родился в 1962 году в Баку. С 13 лет живёт в Москве. Литературный псевдоним до 1994 года — Бонифаций. Автор дюжины книг. Часто выступает в клубах и школах.

* * *

Тут такое происходит!

Солнце всходит

И заходит!

* * *

Снизу твердь и сверху твердь.

Всюду жизнь и всюду смерть.

* * *

Что упоение в бою?

Вот бездны мрачной на краю...

* * *

Человек нежней цветочка,

Так легко его убить,

Может нам любой дракончик

Руки-ноги откусить.

* * *

Согласно всем драконовским законам,

Дракона победив, я становлюсь драконом.

* * *

Мы закусаем вас до́ крови, до́ кости...

Добро пожаловать в Театр Жестокости!

* * *

которые тут временные

слазь

дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть

* * *

полжизни по лжи

полжизни не по лжи

потом опять полжизни по лжи

* * *

Спасибо за контрольный выстрел!

Он всё существенно убыстрил.