В Москве снесли заброшенную Ховринскую больницу

В Москве снесли недостроенную Ховринскую больницу. Здание стояло заброшенным с конца восьмидесятых годов, на его месте собираются возвести жилые дома для москвичей, попавших под реновацию. Об этом сообщает "Интерфакс".

В руководстве столицы утверждают, в результате сноса осталось сто тысяч кубометров отходов, которые планируют отправить на переработку. Строительство новых домов на месте больницы начнут в апреле 2019 года.

Строительство Ховринской больницы началось в 1980 году и было остановлено в 1985 году. Здание было выполнено в виде треугольного креста с разветвлениями на концах и напоминало знак биологической опасности. Заброшенная больница стала местом посещения различных сталкеров, экстремалов и представителей субкультур. На её территории неоднократно происходили преступления, в том числе и убийства людей.