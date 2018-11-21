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Жителей Ульяновска оштрафовали за комментарии в адрес депутата

Депутат Госдумы Владимир Шаманов, подавший в прокуратуру заявление об оскорблении его в интернете

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Мировой суд в Ульяновске оштрафовал на тысячу рублей двух местных жителей, написавших в интернете негативные комментарии о депутате Госдумы, председателе думского комитета по обороне Владимире Шаманове. Суд рассматривал дело по административной статье "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Заявление в прокуратуру подавал сам Шаманов.

Какие именно комментарии оставили пользователи сети - не сообщается. Известно лишь, что это мужчина и женщина, а в одном из комментариев была использована ненормативная лексика.

До своего избрания в 2016 году депутатом Госдумы Владимир Шаманов семь лет командовал Воздушно-десантными войсками России, а до этого четыре года являлся губернатором Ульяновской области. Он носит звание генерал-полковника армии.

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