Жителей Ульяновска оштрафовали за комментарии в адрес депутата

Мировой суд в Ульяновске оштрафовал на тысячу рублей двух местных жителей, написавших в интернете негативные комментарии о депутате Госдумы, председателе думского комитета по обороне Владимире Шаманове. Суд рассматривал дело по административной статье "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Заявление в прокуратуру подавал сам Шаманов.

Какие именно комментарии оставили пользователи сети - не сообщается. Известно лишь, что это мужчина и женщина, а в одном из комментариев была использована ненормативная лексика.

До своего избрания в 2016 году депутатом Госдумы Владимир Шаманов семь лет командовал Воздушно-десантными войсками России, а до этого четыре года являлся губернатором Ульяновской области. Он носит звание генерал-полковника армии.