NASA проверит Boeing и SpaceX из-за того, что Элон Маск курил марихуану

NASA проведёт крупную проверку в компаниях Boeing и SpaceX из-за видеоролика, на котором предприниматель Элон Маск пьёт виски и курит марихуану. Об этом сообщает газета The Washington Post. Сотрудники космического агентства намерены проследить, как в корпорациях организован рабочий процесс и соблюдаются ли правила безопасности.

В начале сентября Илон Маск выступил в прямом эфире популярного американского подкаста The Joe Rogan Experience. Он обсуждал технологии, бизнес и общество, употребляя перед камерой алкоголь и марихуану.

Поведение предпринимателя вызвало у руководства NASA подозрения относительно поведения остальных сотрудников SpaceX, которую Маск возглавляет. The Washington Post утверждает, что Boeing решили проверить "заодно".

Компании SpaceX и Boeing – конкуренты, обе корпорации выиграли конкурс NASA на доставку астронавтов к Международной космической станции. Представитель NASA Уильям Герстенмайер подчеркнул, что люди должны быть уверены в безопасности ракет, которые запускаются в космос.