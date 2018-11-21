В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали здоровую ногу

В Воронеже умерла 89-летняя местная жительница Мария Дронова, которой врачи ошибочно ампутировали здоровую ногу. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на правозащитника из "Зоны права" Булата Мухамеджанова.

4 ноября Дронову экстренно госпитализировали в городскую больницу №3, где должны были ампутировать правую нижнюю конечность из-за гангрены. После операции сын пострадавшей Андрей Доноров обнаружил, что ей отрезали не больную правую, а здоровую левую ногу до середины бедра.

Он рассказал о хроническом заболевании сосудов у его матери. По его словам, Врачи посчитали свое решение правильным, указывая, что ногу все равно бы пришлось ампутировать из-за угрозы для жизни пациентки. Спустя три дня после операции Дроновой удалили вторую ногу.

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с ошибкой хирургов. Преступление квалифицировано по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".