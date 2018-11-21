Ространснадзор проведет внеплановую проверку крупнейшего московского аэропорта "Шереметьево" после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе. 25-летнего гражданина Армении задавил самолёт “Аэрофлота” Николай Лесков, вылетавший в Афины. Как это могло произойти?
Мужчина попал под колеса “Боинга 737” вечером 20 ноября.
- Смертельную травму он получил от удара о стойку шасси лайнера. Самолёт направлялся в Афины.
- Судя по табло Шереметьево и сайту Flightradar24, сбивший мужчину самолёт — трёхлетний “Боинг” компании “Аэрофлот”, носящий имя русского писателя Николая Лескова. Пилот думал, что сбил небольшое животное вроде зайца и сообщил об этом в диспетчерскую службу.
- После посадки самолёта в аэропорту Афин на нём обнаружили повреждения фюзеляжа. Полёты “Боинга” временно приостановлены.
Погибший — депортированный из Испании гражданин Армении
- 25-летний Альберт Епремян несколько лет жил в Испании, но был выслан из Мадрида в Ереван, но летел с пересадкой в Москву. Во время перелёта он устроил на борту скандал, напал на одного из пассажиров — руководителя “Русского национального балета” Сергея Радченко и подрался с бортпроводником.
- В Москве мужчина под сопровождением полиции прошёл на посадку на рейс в Армению, но не стал садиться в автобус до самолёта, а пошёл пешком в сторону Взлётно-посадочной полосы.
После инцидента будет проверена работа "Шереметьево"
- Ространснадзором будут проверены службы авиационной безопасности и службы организации аэропортовой деятельности аэропорта.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности при организации полетов. Свою проверку проведёт прокуратура.
- Последний громкий инцидент в Шереметьево произошёл в 2004 году. Тогда работавшего на обслуживании самолёта “Боинг 737” инженера Игоря Елфимова засосало в турбину самолёта. По итогам проверки вина была возложена на него же. О результате проверок должностных лиц не сообщалось.
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