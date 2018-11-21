Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть. В своем твиттере он сравнил падение стоимости энергоресурса с сокращением налогов. По его словам, благодаря Эр-Рияду нефть опустилась с 82 до 54 долларов за баррель.

20 ноября фьючерсы на нефть марки Brent опускались до 62,5 долларов за бочку, а нефть марки WTI дешевела до 53,5 долларов. В этот день Трамп сделал оптимистичное заявление о желании сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией, несмотря на то, что США и ряд западных стран подозревают саудовские власти в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Американский лидер пообещал не вводить санкции, поскольку, по его словам, саудовские власти "чутко" отзываются на запросы Вашингтона. Глава Белого дома заявил, что запрет на военное сотрудничество США с Королевством стал бы "подарком" России и Китаю.

Еще в начале октября стоимость Brent поднималась выше 82 долларов за баррель, а цена WTI — выше 73 долларов. Таким образом, за полтора месяца обе марки подешевели примерно на 25 процентов.

Удешевление нефти произошло на фоне значительного сокращения фондового рынка. Американские технологические гиганты, такие как Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, за последнее время потеряли в совокупности один триллион долларов рыночной капитализации.

В последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти.