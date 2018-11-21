Суд в ОАЭ приговорил британца к пожизненному сроку за шпионаж

Суд в Объединённых Арабских Эмиратах приговорил к пожизненному заключению гражданина Великобритании Мэттью Хеджеса, обвинённого в шпионажи. Телеканал CNN отмечает, что заседание суда длилось 5 минут, у осуждённого не было адвоката.

Аспирант Мэттью Хеджес собирал материалы для диссертации, которая посвящена поитике безопасности ОАЭ после событий "арабской весны". 5 мая британца задержали в аэропорту – он должен был лететь на родину после командировки. До этого Хеджес находился под стражей в течение почти полугода по обвинению в шпионаже, но был освобожден под залог.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал решение суда в Арабских Эмиратах шокирующим. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь семье осуждённого. Власти ОАЭ ситуацию вокруг британского исследователя не прокомментировали.