Косово ввело 100% пошлину на товары из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово ввели таможенную пошлину в размере 100 процентов стоимости на продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает балканская редакция Радио Свободная Европа/ Радио Свобода.

Новые меры вступили в силу немедленно. Пошлина затронет все товары, за исключением продукции международных брендов, производимых в Сербии и Боснии. Как отмечает агентство Associated Press, тариф стал ответом на попытки Сербии заблокировать вступление Косова в Интерпол.

В начале ноября Приштина ввела десятипроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Белград и Сараево назвали такие меры нарушением Центрально-европейского соглашения свободной торговли.

Косово, бывший автономный край в составе Сербии, не контролируется Белградом с 1999 года. В 2008 году Косово провозгласило независимость, которую признали более 100 государств–членов ООН, но не признали Сербия и Россия. Евросоюз пытается убедить Белград и Приштину нормализовать отношения, однако пока переговоры пока не дали существенных результатов.