Активисты "Бессрочного протеста" провели "Конституционную лотерею"

Московские активисты движения "Бессрочный протест" провели акцию "Конституционная лотерея" на Цветном бульваре. Прохожим предложили достать из мешочка бочонки с номерами от 1 до 65. На выпавшую цифру активисты зачитывали пункт Конституции России, после чего сообщали: нарушается он в России или нет.

Если пункт нарушается, прохожий получал в подарок печатную версию Конституции, если соблюдался, участникам давали такие призы, как торт, шоколад, ананас или леденцы. Активисты заявили, что проведением этой акции хотели напомнить гражданам, насколько часто нарушаются их конституционные права.

Стихийное движение "Бессрочный протест" возникло после прошедшей 9 сентября всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Полиция регулярно препятствует проведению митингов, а участников "Бессрочного протеста" нередко задерживают и судят.