Бывшего милиционера повторно приговорили к пожизненному сроку

Новосибирский областной суд повторно приговорил бывшего милиционера Евгения Чуплинского к пожизненному лишению свободы за убийство 19 женщин. Первый приговор был отменен коллегией Верховного суда России.

Повторное рассмотрение дела бывшего милиционера началось 7 ноября. Ранее Верховный суд отменил приговор, но оставил в силе вердикт присяжных, которые признали обвиняемого виновным.

6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии строгого режима пенсионера МВД 52-летнего Евгения Чуплинского. В ходе предварительного следствия Чуплинский признался в совершении им убийств женщин, а также сообщил еще о двух убийствах, которые не были известны правоохранительным органам.

По версии следствия, Чуплинский совершал убийства с 1998 по 2005 годы. Личности 11 женщин следствию установить не удалось. В качестве жертв он чаще всего выбирал проституток. Жертв вывозил на своем автомобиле в безлюдные места. Трупы расчленял, части тел и вещи прятал.

Впервые его задержали в 2004 году. Он пользовался телефоном одной из жертв. Чуплинский сбежал из отдела полиции, изменил внешность и скрыл следы преступлений. В 2006 году его снова задержали, но позже отпустили за недостаточностью улик. Изобличить подозреваемого удалось лишь в 2016 году благодаря молекулярно-генетической экспертизе и использованию новейшей техники.

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