В Новокузнецке задержан лидер "Протестного Кузбасса" Лев Гяммер

В Новокузнецке в четверг полицейские задержали координатора движения "Протестный Кузбасс" Льва Гяммера для того, чтобы доставить в суд. Причиной задержания стала акция "Бессмертный ГУЛАГ".

О задержании Гяммер сообщил в своем твиттере. Активист также выложил ролик, в котором требует от полицейских составить протокол на месте задержания – на улице. Позже он написал, что судебное заседание перенесено на вторую половину дня по его ходатайству для поиска защитника.

В отношении Гяммера составлен административный протокол, где перечисляются три одиночных пикета, проведенных в рамках акции "Бессмертный ГУЛАГ". Активиста обвиняют по статье "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Акция памяти "Бессмертный ГУЛАГ", организованная молодежным движением "Весна", прошла 30 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Красноярске, Чебоксарах, Костроме и Кургане в государственный День памяти жертв политических репрессий. Её участники вставали в цепь одиночных пикетов на улице с плакатами, на которых были написаны имена жертв сталинских репрессий.