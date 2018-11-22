Московский городской суд разрешил президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову, уличённому в допинге, не исполнять решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне и не возвращать две золотые медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В истории спорта такого ещё не было.

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала его результаты на играх в Сочи в 2014 году, где он завоевал две золотых медали, и пожизненно отстранила от участия в олимпийских соревнования.

Позднее спортивный арбитраж заменил пожизненное отстранение от олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Играх в Сочи остались аннулированы.

После заседания Мосгорсуда Зубков заявил, что для него важно сохранить звание олимпийского чемпиона именно в России, поскольку это самая главная награда, которой он добился чистым спортом, для страны.

На Играх-2014 Зубков выиграл два золота — в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло).

Адвокаты спортсмена заявили в Мосгорсуде, что ему не нужно было применять допинг, потому что пилоту боба (саней для босблея) не нужна физическая сила. Кроме того, они заявили, что спортсмен не стал бы рисковать здоровьем своих коллег, сидящих в бобе.

Зубков не собирается возвращать золотую медаль игр в Сочи. Его партнёр Дмитрий Труненков ранее заявлял, что тоже не будет возвращать свою медаль. “Пока отобрать ее никто не пробовал, но я жду, пусть приезжают. Мы их встретим”, — сказал он.

Зубков — президент российской федерации бобслея. 17 июля он был переизбран на этот пост. Его федерация будет готовить спортсменов к слудующим международным соревнованиям.

Олимпийскими чемпионами в Сочи по бобслею будут объявлены швейцарский экипаж Бита Хефти в двойках и латвийский Оскарса Мелбардиса в четвёрках.