Ответственность за проблемы страны на Путина возложил 61% россиян

Почти две трети (61 процент) россиян считают, что президент России Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной. Таковы данные опроса "Левада-центра", опубликованного в четверг. Это максимум за все время исследований.

Ещё 22 процента полагают, что президент ответственен в "некоторой мере". 10 процентовроссиян уверены, что Путин все делает правильно, а проблемы возникают из-за "нерадивых и коррумпированных чиновников". 6 процентов респондентов винят во всем "объективные обстоятельства".

Год назад о полной ответственности президента говорили 55 процентов россиян, еще 21 процент считали ответственность президента частичной.

Проголосовать за Владимира Путина на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы 56 процентов россиян, отмечают социологи. На выборах в марте 2018 года Владимир Путин набрал почти 77 процентов голосов.

Ранее по итогам опроса "Левада-центра" в октябре выяснилось, что деятельность Владимира Путина как президента России не одобряет треть опрошенных россиян. При этом 41 процент респондентов уверены, что сегодня под руководством Путина "страна движется по неверному пути".

