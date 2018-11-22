Госдума заморозила пенсионные накопления россиян до 2021 года

Государственная дума России в четверг в третьем, окончательном чтении приняла закон о продлении моратория на накопительную часть пенсии до 2021 года.

Согласно закону, средства, которые россияне раньше отчисляли в накопительную часть (6 процентов от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам.

Накопительную часть пенсии впервые заморозили в 2014 году. Тогда власти утверждали, что это временная мера, которая должна помочь преодолеть дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Власти даже обещали вернуть все замороженные накопления с процентами, однако в дальнейшем от этого отказались. С тех пор мораторий продлевали несколько раз.

За четыре года "заморозки" российский бюджет сэкономил 2 триллиона рублей, ообщает "Коммерсантъ". В мае 2018 года министр финансов России Антон Силуанов впервые признал, что правительство вообще не намерено размораживать пенсионные накопления и готовит предложения об отмене обязательной накопительной части пенсии.