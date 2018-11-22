Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 83

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 83. Еще 560 человек числятся пропавшими без вести. Местные власти подчеркивают, что большинство людей из этого списка, возможно, живы. Просто они не знают, что их считают пропавшими.

Пожары в Калифорнии продолжаются уже более двух недель. Огнем уничтожены около 14 тысяч домов. Вчера на севере Калифорнии прошел первый за несколько месяцев дождь. Он помог пожарным в борьбе с огнём. Однако теперь возникли риски для спасателей, которые продолжают поисковую операцию.

Нынешние пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории США за последние 100 лет: в 1918 году из-за огня, вызванного лесными пожарами, погибли более тысячи человек.