ООН: установлен глобальный рекорд количества парниковых газов в воздухе

Уровень парниковых газов в атмосфере в 2017 году достиг исторического максимума. Так следует из отчета Всемирной метеорологической организации при ООН.

Эксперты отмечают, что уровень углекислого газа в воздухе непрерывно растет уже несколько десятилетий. До начала индустриальной революции в XIX-м веке парниковых газов в атмосфере было в два с половиной раза меньше, чем сейчас. В предыдущий раз похожие на сегодняшние уровни наблюдались несколько миллионов лет назад, когда в среднем на Земле было на два-три градуса теплее, а уровень моря на 10-12 метров выше.

Сейчас в атмосфере также растет уровень эмиссии метана. Этот газ появляется в воздухе в основном из-за разведения коров, которое, как отмечают эксперты ООН, становится всё более массовым. Кроме этого, в развивающихся странах – например, в Китае – зафиксировано изготовление запрещённых токсичных газов, которые также нарушают озоновый слой Земли.

Председатель Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас считает, что отсутствие радикальных мер по снижению количества парниковых газов в атмосфере приведет к неотвратимым разрушительным последствиям для Земли. "Окно возможностей уже почти закрыто", – заявил Таалас во время презентации доклада организации.

Ранее эксперты ООН уже заявляли об угрозе трагических последствий дальнейшего потепления климата. По их мнению, если за ближайшие 12 лет не замедлится повышение температуры планеты, засухи и наводнения станут будут происходить все чаще, что станет угрозой для жизни сотен миллионов человек.