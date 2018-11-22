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В Крыму осудили депутата и журналистов, задержанных ФСБ

Суд над Назимовым и Степанченко

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Алуштинский городской суд в аннексированном Россией Крыму вынес решение в отношении депутата местного горсовета Павла Степанченко, редактора издания "Твоя Газета" Алексея Назимова и оператора Андрея Облезова. Их обвинили в вымогательстве денежных средств у алуштинского отделения "Единой России" за "непубликацию порочащих партию сведений".

Павел Степанченко осуждён на три года и девять месяцев лишения свободы, Алексей Назимов на четыре года и семь месяцев. Андрея Облезова суд приговорил к трём годам условно с испытательным сроком два года. Все трое вину не признали.

По версии следствия, Назимов, Облезов и Степанченко требовали у представителя "Единой России" Александра Рыжкова сумму в размере 450 тысяч рублей перед выборами осени 2016 года за отказ в публикациях критических статей.

Назимов назвал преследование политически мотивированной провокацией со стороны властей и ФСБ за критические материалы в издании. Обвиняемые были задержаны уже после выборов, однако изменений редакционной политики за все это время не последовало. В ходе судебного процесса выяснилось, что Рыжков учится в академии ФСБ и участвовал в операции против Назимова и Степанченко, предлагая им деньги за лояльность партии и записывая подобные разговоры.

Адвокат международного объединения "Агора" Алексей Ладин, представляющий интересы Назимова, уже заявил, что защита будет обжаловать приговор.

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