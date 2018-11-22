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Пять лет войны Кремля c Евромайданом

В Украине отмечают память героев Небесной Сотни, Киев 21 ноября 2018 г.

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Пять лет назад, 21 ноября 2013 года, в Киеве началась акция протеста против того, что президент Виктор Янукович под нажимом Кремля отказался подписать Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акция стала массовой, привела к политическому кризису, столкновениям с милицией, жертвам, и в конце концов, к бегству президента Виктора Януковича.

Режим Владимира Путина организовал интервенцию в Украину, силой аннексировав Крым и вооруженным путем создав и защитив от законной власти в Киеве марионеточные "республики" на территории Восточного Донбасса.

Можно ли было избежать Евромайдана? Национально-освободительная революция или переворот, организованный Западом, как и ныне убеждает Москва? К чему привела "революция достоинства"? Была ли неизбежной агрессия России? Что сделано в Украине за 5 лет после начала революции? Обсуждают российский политик и экономист Дмитрий Некрасов, историк, руководитель Центра изучения Украины Института Европы РАН Виктор Мироненко, украинские политологи Владимир Фесенко и Тарас Березовец.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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