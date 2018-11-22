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Конституционный суд Украины одобрил курс на вступление в ЕС и НАТО

Петр Порошенко

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Конституционный суд Украины одобрил курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Такой законопроект был внесён президентом страны Петром Порошенко. Сегодняшнее решение официально закрепляет намерение Украины вступить в ЕС и НАТО в Конституции страны.

Парламентская ассамблея Североатлантического союза неоднократно выступала за предоставление Украине членства в организации, в том числе для "противодействия российским угрозам" в Восточной Европе. Москва обвинения в агрессии отрицает.

Для вступления в ЕС и НАТО Украине необходимо провести ряд экономических и политических реформ. Порошенко заявил, что это будет сделано к 2030 году. При этом Украина уже сейчас регулярно проводит совместные военные учения с НАТО. Россия выступает против расширения Североатлантического союза и также проводит масштабные военные манёвры.

Вступление Украины в Евросоюз было одним из требований участников "революции достоинства". В эти дни отмечается пятилетняя годовщина её начала.

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