В Вашингтоне на 90-м году жизни умер бывший директор Библиотеки Конгресса США, исследователь русской литературы Джеймс Биллингтон. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Уроженец Пенсильвании, Биллингтон в 1950 году окончил Принстонский университет. В годы Второй мировой войны служил в Армии США, затем был аналитиком ЦРУ. В послевоенные годы он работал профессором истории в Гарварде и Принстоне, напоминает “Голос Америки”.

Он в совершенстве владел русским языком, ещё подростком прочитал на языке оригинала “Войну и мир”. Позднее он стал иностранным членом Российской академии наук, почетным профессором МГУ и Тбилисского государственного университета, рассказывает российское медиа “Кольта". Он был награжден российским орденом Дружбы за развитие российско-американских связей. Ему принадлежит создание Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне — одного из ведущих экспертных центров по изучению России в США.

С 1987 по 2015 год Биллингтон возглавлял крупнейшую в мире Библиотеку Конгресса. За годы его руководства она удвоила число своих фондов и перевела большую их часть в электронный вид.

В 1999 году совместно с академиком Дмитрием Лихачевым Биллингтон создал программу “Открытый мир”, благодаря которой тысячи молодых лидеров из стран бывшего СССР посетили США и познакомились с государственным и политическим устройством Соединённых штатов.

Биллингтон был большим знатоком русской литературы и культуры, написал несколько книг о российской истории. В их числе: “Михайловский и русский популизм” (1958) об идеологе народничества Николае Михайловском, “Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры” (1966), “Лики России” (1998) и “Россия в поисках себя” (2005).

Биллингтона называли отцом современной русистики, философ Маршалл Берман в статье для New York Times в 1980 году назвал “Икону и топор” "возможно, лучшей американской книгой о России".