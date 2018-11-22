Евросоюз и Лондон согласовали соглашение о связях после Брекзита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что Лондон согласовал с Евросоюзом проект соглашения о своих связях после Брекзита. Выступая в Палате общин, Мэй назвала соглашение "правильной сделкой". После заседания в нижней палате парламента премьер также проведёт переговоры по выходу из Евросоюза с членами правительства.

О том, что Евросоюз и Лондон согласовали проект политической декларации о своих связях после Брекзита, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск. Теперь документ должны одобрить лидеры 27 стран, которые останутся в ЕС после выхода Великобритании. В это воскресенье главы европейских государств обсудят проект Брекзита на саммите в Брюсселе. Документ, в частности, затрагивает вопросы торговли и безопасности.

Лондон намерен покинуть ЕС к концу марта. План, разработанный правительством Терезы Мэй, в самой Британии вызвал политический кризис. В отставку подали сразу несколько министров. Оппозиция назвала документ провальным и потребовала отозвать его из парламента. Но Мэй настаивает, что проект отвечает интересам страны.