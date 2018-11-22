Роскомнадзор массово штрафует Sports.ru и Юрия Дудя за мат в блогах

Роскомнадзор массово штрафует сайт Sports.ru и заместителя генерального директора издания Юрия Дудя за нецензурную лексику в блогах. С августа месяца ведомство выписало уже 17 протоколов об административном правонарушении, сообщил руководитель Sports.ru Дмитрий Навоша.

По двум случаям суд оштрафовал Юрия Дудя, который на момент публикации материалов был главным редактором издания, на 5 тысяч рублей. По тринадцати протоколам судебные слушания ещё впереди.

При этом один из штрафов Дудь получил за публикацию в блоге любительского видео из римского метро: на ролике под фанатами ЦСКА, которые ехали на матч Лиги Чемпионов против итальянской "Ромы", рухнул эскалатор, 7 человек получили серьезные ранения. Гендиректор Sports.ru Навоша выразил по поводу этого штрафа недоумение. "Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор?", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Навоша планирует оспорить как уже принятые решения по штрафам, так и те, которые возможны в будущем.

Sports.ru – один из самых популярных российских интернет-сайтов о спорте. На протяжении 20 лет издание работало без регистрации СМИ, но в мае этого года получило необходимые документы.