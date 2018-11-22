Пизанская башня стала "падать" чуть меньше, сообщили учёные

Пизанская башня сократила угол наклона на четыре сантиметра за последние 20 лет. Об этом сообщили специалисты из итальянского Университета Пизы. По словам учёных, строение будто бы "помолодело" на два столетия.

Наклон Пизанской башни начал появляться спустя пять лет после начала её строительства. В 1173 году, когда рабочие приступили к возведению третьего этажа, земля под строением просела. Это связано с тем, что слой песка и глины с южной стороны башни мягче, чем с северной.

Строительные работы завершились в 1360 году. Наклон со временем только увеличивался. В 1990-х годах башня отклонилась от вертикали на 4,5 метра и оказалась под угрозой обрушения. Достопримечательность закрыли для туристов на несколько лет. После этого к реставрации подключились международные специалисты.