Верховный суд допустил изъятие у должников единственного жилья

Верховный суд России допустил изъятие у должников единственного жилья. В четверг коллегия суда удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, которые разрешали гражданину России Анатолию Фрущаку, задолжавшему 13 миллионов рублей, не выставлять на торги свою квартиру.

Верховный суд вынес это решение в рамках рассмотрения спора между Фрущаком и его кредитором Андреем Кузнецовым, который длился почти 10 лет. В апреле 2017 года должник обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Оно было удовлетворено. Тогда же Фрущак ходатайствовал об исключении из процедуры реализации имущества своей квартиры, поскольку это его единственное жилье. Арбитражный суд Москвы встал на его сторону, сославшись на позицию Конституционного суда, который подтвердил имущественный иммунитет такой собственности.

В четверг же Верховный суд, по ходатайству представителей кредитора, отменил это решение и отправил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Эксперты опасаются, что сегодняшний прецедент чреват распространением данной практики и на другие споры. По мнению адвокатского сообщества, он нарушает определенность в праве граждан на собственность.

Также в четверг Верховный суд отказался запретить снос 37 малоэтажек в Кунцево, против которого протестовали местные жители. В жалобе истцы утверждали, что дома, которые собираются снести, не являются ни аварийными, ни ветхими. Более того – они даже не числятся в программе мэрии Москвы по реновации.

Депутат муниципального округа Гагаринский Елена Русакова, комментируя решение Верховного суда, отметила, что "фактически оно узаконило массовые сносы любых крепких домов в Москве с живыми людьми по желанию застройщика". По ее мнению, это будет повторяться по всему городу.

В начале ноября 2018 года строительная группа ПИК, которую мэрия Москвы выбрала застройщиком двух кварталов в Кунцево, начала подготовительные работы для сноса 37 домов и строительства на их месте одного нового, 26-этажного. Территорию работ оградили забором, выставив на ней охрану. Это вызвало протесты местных жителей, большинство из которых отказались выселяться. Они разбили палаточный лагерь на месте предполагаемой стройки. Через неделю их жестко разогнала полиция.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, комментируя разгон, подчеркнул, что у ПИК есть все необходимые градостроительные документы, а протесты местных жителей "направлены на привлечение внимания и раздувание политических вопросов".