Питавшийся на 3,5 тыс. рублей в месяц депутат завершил эксперимент

Депутат Саратовской областной думы, коммунист Николай Бондаренко завершил эксперимент, в ходе которого он должен был питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц.

По словам депутата, после 31 дня "диеты" он чувствует себя хорошо. Однако отметил, что жить на 3,5 тысячи в месяц без ущерба для здоровья "безусловно нельзя". Чтобы прожить на эти деньги, Бондаренко должен был тратить на еду около 116 рублей в день. Его меню в основном состояло из круп и самых дешёвых овощей. Он также варил себе суп из куриных костей. Ранее он сообщал, что за две недели похудел на 6 килограммов. Труднее всего, по словам депутата, ему было отказаться от сладостей, но позволить их себе он просто не мог.

В середине октября Бондаренко публично поспорил с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая после обсуждения прожиточного минимума для пенсионеров заявила, что трёх с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". Макарошки всегда стоят одинаково!" – заявила чиновник. Однако от предложения депутата прожить на эти деньги она отказалась. Позже за эти слова Соколову уволили.