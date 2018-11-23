В деле о хищениях в "Ново-Огарёво" появились и другие резиденции Путина

При строительстве и реставрации объектов на территории Кремля и других резиденций президента России компаниями-подрядчиками были похищены крупные суммы бюджетных денег. Такие выводы содержатся в материалах уголовного дела, которые оказались в распоряжении РБК.

О хищениях на по меньшей мере 17 объектах рассказал следствию один из обвиняемых по делу - бывший заместитель директора компании "Климат проф" Борис Мальцев. По его словам, с 2007 года хищения совершали руководители компании "БалтСтрой", принадлежавшей бизнесмену Дмитрию Михальченко, и их партнеры.

Мальцев, в частности, упомянул сочинскую резиденцию президента "Бочаров ручей", Константиновский дворец в Стрельне под Петербургом, Грановитую палату Кремля и Большой Кремлевский дворец. Заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны и министерство культуры. В уголовном деле фигурируют и другие объекты - в частности, комплексы правительственных дач и резиденция главы российского правительства "Горки-9".

Ранее сообщалось об уголовном деле по фактам хищения при строительстве Дома приёмов в загородной резиденции Владимира Путина "Ново-Огарёво". В качестве подозреваемых по нему проходят Дмитрий Михальченко, еще несколько бизнесменов и двое офицеров ФСО.