В Новосибирске у школьника отобрали телефон из-за аниме

Жительница Новосибирска сообщила, что сотрудники школы отобрали у её сына телефон из-за заставки с девушкой, нарисованной в жанре аниме. Позже завуч школы объяснила ей по телефону, что по рекомендации Министерства образования в учебных заведениях "запрещено любое аниме", написала в соцсети мать школьника, не указав номер школы, где он учится.

По её словам, ей сказали, что аниме разрушает психику детей и что у них есть рекомендация его запрещать. На просьбу матери показать ей этот документ, сотрудница сначала заявила, что должна его найти, а потом сказала, что это вопрос не к школе. На претензию, что педагог отобрала и осмотрела личный телефон школьника, завуч, по словам матери, ответила: "В школе всё частное становится общественным".

В Министерстве образования Новосибирской области подтвердили, что телефон ученика сотрудники школы забирать не имеют права – это личная собственность, и рекомендаций на запрет просмотра чего-либо на личном телефоне у ведомства нет. При этом в министерстве, как пишет мать школьника, ей сказали, что "в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников – секта".

Позже директор школы и завуч по воспитательной работе принесли школьнику и его матери извинения.

Взять комментарий в областном министерстве образования редакции "Сибирь.Реалий" не удалось – по телефонам ведомства никто не ответил.