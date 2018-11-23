Президент США в День благодарения поблагодарил собственную политику

Президент США Дональд Трамп в День благодарения – общенациональный праздник, который отмечался в Соединённых Штатах в четверг, – обратился со словами благодарности к своей собственной семье и политике своей администрации.

Во время разговора по видеосвязи с американскими военными, которые служат за рубежом, Трамп ответил на вопрос о том, за что он больше всего благодарен в минувшем году. Упомянув о своей семье, президент продолжил словами о том, что его политика принесла стране большие перемены к лучшему: "Наша страна сейчас гораздо сильнее, чем когда я занял свой пост. В это даже невозможно поверить". Трамп особенно подчеркнул успехи США в экономике, заявив, что люди в стране живут "лучше, чем где бы то ни было в мире", и отметил свои заслуги в укреплении армии.

Беседа с военными, находящимися в "горячих точках" за пределами США, – традиция для президентов в День благодарения. Как отмечают комментаторы, в этот раз Трамп использовал её для того, чтобы сделать ряд политических заявлений. Он, в частности, вновь подтвердил свою жёсткую позицию по вопросу нелегальной миграции, сравнив так называемый "караван мигрантов" из Центральной Америки с терроризмом в Афганистане.

День благодарения – один из самых популярных праздников в США. Он установлен в память о первой зиме, которую пережили в 1620–21 годах колонисты, прибывшие на будущую территорию США из Британии.