МВД отказалось выдать новосибирцу справку о репрессированных родных

В Новосибирске полиция отказалась выдавать справку о репрессированных родственниках местному жителю по фамилии Оздоев.

В ведомстве заявили, что, поскольку родители Оздоева были депортированы по приказу Берии из Чечено-Ингушской АССР и подвергались политическим репрессиям не на территории современной России, на него якобы не распространяется закон о реабилитации.



Как сообщает Тайга.инфо, чтобы получить документы НКВД о депортации родителей в 1944 году , Оздоеву пришлось обратиться в суд.

На суде представитель полиции заявил , что Оздоев родился в Казахстане, поэтому и должен обращаться в правоохранительные органы этой республики. Информацию о том, что сейчас он живет в Новосибирской области, в ведомстве проигнорировали.



Суд признал, что Ингушетия входит в состав России и действие закона "О реабилитации жертв политических репрессий" распространяется на родителей истца. МВД обязали рассмотреть заявление, но окончательное решение вновь примет полиция.

23 февраля 1944 года началась депортация почти 650 тысяч ингушей и чеченцев в Среднюю Азию и Казахстан. Половина депортированных погибли в пути. В 1957 году выжившим чеченцам и ингушам разрешили вернуться домой. В 2004 году Европарламент признал депортацию чеченцев и ингушей актом геноцида.