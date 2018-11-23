Непобедимая бедность. Отчего несбыточны мечты президента Путина

Большинство россиян сегодня вынуждены экономить, а 22 процента населения живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор простых продуктов. К такому выводу пришли авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Владимир Путин поставил задачу в перспективе снизить уровень бедности в стране на 50 процентов, однако эксперты называют эти планы "нереальными".

Как рассказал в интервью Радио Свобода один из авторов доклада Дмитрий Логинов, результаты исследования основаны на опросе 1600 респондентов из 50 регионов России. Для того чтобы обеспечить репрезентативность выборки, в мониторинге участвовали Москва как самый крупный населённый пункт, города-миллионники, крупные, средние и мелкие города, а также сельские поселения.

Пострадавшими от последствий кризиса 2014–2016 годов себя считают большинство опрошенных

В итоге всех россиян авторы условно разделили на четыре группы по уровню "потребительского благополучия": зона комфорта, зона возможных изменений, зона риска и зона бедности. При этом "крайне узкий сегмент по-настоящему богатых россиян находится за пределами нашего исследования", отметил Логинов. По его словам, несмотря на то что в зоне бедности оказалась только пятая часть населения, пострадавшими от последствий кризиса 2014–2016 годов себя считают большинство опрошенных – 75 процентов:

"Разные социально-экономические группы оказались затронуты кризисом в разной степени. Более бедные группы, материальное положение которых среднее или ниже среднего, вынуждены были экономить на первичном потреблении. Те, материальное положение которых выше среднего, вынуждены были экономить на стиле жизни, на отдыхе и проведении досуга, возможности совершения крупных покупок, потреблении дорогих услуг. Однако в субъективном восприятии пострадавшими себя считают практически все", – подчеркнул Логинов.

При этом он отметил, что разрыв между теми, кто находится в зоне комфорта, и представителями остальных групп очень существенный, так как первые могут себе позволить гораздо больше и имеют какие-то перспективы: во-первых, они могут покупать дорогие вещи, а во-вторых, у них есть возможность вкладывать деньги в образование, платить за здравоохранение, а также за отдых.

Дмитрий Логинов говорит, что в основном находящиеся в зоне бедности люди – это пенсионеры, которые живут в мелких и недостаточно развитых населенных пунктах. При этом в эту группу входят также безработные или те, чьи профессии не считаются перспективными.

Другие же могут позволить себе определенные покупки, однако осознают, что их финансовое положение может ухудшиться

"В зоне возможных изменений чаще всего находятся образованные жители крупных населенных пунктов, которые находятся в экономически активных возрастах, имеют работу в перспективных отраслях занятости и чувствуют себя поэтому комфортно", – рассказал Логинов. Представители этой группы – это те граждане, которые не смогли точно оценить свои потребительские возможности в следующем году. Это самая нестабильная группа, потому что некоторые многое себе не могут сейчас позволить, однако ожидают повышения уровня материальной обеспеченности. Другие же, наоборот, сейчас могут позволить себе определенные покупки, однако осознают, что их финансовое положение может ухудшиться.

Помимо текущего дохода респондентов спрашивали и об их накоплениях. В основном финансовые резервы были у представителей зоны комфорта. При этом суммы этих накоплений у большинства опрошенных были совсем небольшими. То есть при ответе на вопрос, сколько они смогут прожить исключительно на сбережения, большинство указывало срок от одного до трех месяцев.

25 процентов населения говорят, что ситуация в их семьях улучшится

Автор мониторинга уверен, что результаты исследования связаны с падением макроэкономики. "Доходы населения за последнее время сократились в среднем более чем на 10 процентов. Почти все россияне, отвечая на вопрос о выходе из зоны бедности, отвечают, что рассчитывают, прежде всего, на государство. Здесь причины понятны. Государственный сектор расширяется в последние годы, возможности для малого бизнеса крайне сужены. При этом в отдельных группах граждан положительная динамика уже заметна. Рассматривая ближайшие перспективы, 25 процентов населения говорят, что ситуация в их семьях улучшится. Только 20 процентов уверены в обратном", – рассказал он.

Официальные данные Росстата сильно отличаются от результатов этого исследования – они свидетельствуют, что в 2017 году зарегистрированный уровень бедности составил 13,2 процента.

Есть ведь абсолютно бедные, а есть условно бедные, те, кто вынужден в чем-то ограничивать себя

"Данные Росстата – это бедность чисто формальная, если доходы в домохозяйстве в расчёте на одного человека меньше, чем прожиточный минимум. В исследовании же применялся более широкий подход. Это просто немножко другой взгляд. Есть ведь абсолютно бедные, а есть условно бедные, те, кто вынужден в чем-то ограничивать себя. То есть в эти 22 процента находящихся в зоне бедности вошли частично те, кто бедные по Росстату, и те, у кого формально доход чуть выше прожиточного минимума. Сам по себе анализ Росстата нуждается в переработке, потому что там некорректно учитываются налоги домохозяйств, обычно они сильно занижаются. Подход коллег, может быть, более комплексный, однако при этом он не лишен субъективности", – сказал в интервью Радио Свобода заместитель Директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По его словам, так называемый майский указ президента России Владимира Путина, в котором он поставил перед правительством задачу добиться снижения бедности к 2024 году в два раза, звучит "очень амбициозно". Удастся реализовать задуманное или нет, зависит только от экономического роста – если этот процесс удастся запустить, то зарплаты начнут расти, а количество бедных, естественно, сокращаться. В противном случае решить задачу будет сложно. "Вот, например, сейчас снизилась инфляция, однако в прогнозе ЦБ говорится, что она снова может вырасти. Увеличение инфляции, конечно, негативно скажется на количестве бедных", – добавил Горлин.

У кого доход и так низкий, НДФЛ можно не удерживать или взимать его в пониженном размере

"Круг мер, которые будут способствовать повышению доходов россиян, довольно ограничен. Это, конечно, увеличение социальной поддержки бедных, прежде всего семей с детьми, а также усиление адресности этой поддержки, чтобы помощь получали те люди, которые действительно в ней нуждаются. Для бедных работающих семей можно предоставить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. Во многих странах это уже используется. То есть для тех, у кого доход и так низкий, НДФЛ можно не удерживать или взимать его в пониженном размере. Помимо этого, помогло бы и повышение пенсий и других социальных выплат. В связи с повышением пенсионного возраста этот пункт играет особенно важную роль", – рассказал Радио Свобода Юрий Горлин.

Планам президента Владимира Путина сократить в перспективе уровень бедности вдвое не особо верят даже его ближайшие соратники – в начале октября их назвал "практически нереальными" глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Рост экономики и перераспределение средств на поддержку бедных семей, по его словам, могут не дать необходимого результата, даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5 процентов, а на поддержку бедных семей будет направляться больше ресурсов, уровень бедности может снизиться только на 30 процентов.

Его не снижают, а просто очень медленно повышают, не в меру реальной инфляции

Оценки Алексея Кудрина разделяют и опрошенные Радио Свобода эксперты. Например, профессор и специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич в интервью отмечает, что намерение Путина снизить уровень бедности к 2024 году выглядит "абсолютно нереалистично в том случае, если правительство не снизит порог бедности, при отсутствии устойчивого роста дохода уполовинить бедность невозможно".

С ней согласен и политик, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. "Формально уполовинить уровень бедности к 2024 году легко, снизив порог бедности. Наше статистическое ведомство этим очень активно пользуется. То есть его не снижают, а просто очень медленно повышают, не в меру реальной инфляции. Действительно же повысить доходы и уровень жизни малоимущей группы населения можно только через адресную помощь и рост экономики. Об адресной помощи речь идет еще с начала 90-х годов. Наше правительство тоже ставило перед собой такую задачу, но так до конца решить ее и не удалось", – говорит он.